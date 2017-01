New York - Vestas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Manuel Losa von Goldman Sachs: Manuel Losa, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO).

Den vollständigen Artikel lesen ...