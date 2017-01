Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Auto-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein hat

das Jahr 2016 deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Mit 317'318

neuen Personenwagen liegt das Resultat klar über den von auto-schweiz

erwarteten 305'000 Einheiten. Im Vergleich zum Vorjahr schliesst 2016

mit einem leichten Rückgang von 6'465 Neuimmatrikulationen oder 2,0

Prozent ab. Allrad und Diesel erreichten neue Rekord-Marktanteile,

auch die Alternativ-Antriebe konnten zulegen.



Das Jahr 2015 war geprägt von der enormen Abwertung des Euros

gegenüber dem Franken. Preissenkungen als schnelle und richtige

Reaktion der Schweizer Automobil-Importeure führten damals zum

zweitbesten Ergebnis seit der Jahrtausendwende. Aus diesem Grund

hatten die auto-schweiz-Mitglieder für 2016 mit einem Minus

gerechnet, dies ist nun aber geringer ausgefallen als gedacht. Dazu

hat auch der Monat Dezember mit einem Rekord-Ergebnis von 35'325

erstmals eingelösten Autos beigetragen (+2'683, +8,2 Prozent).



«Der Schweizer Auto-Markt hat sich im vergangenen Jahr von einer

guten Seite gezeigt», fasst Andreas Burgener, Direktor von

auto-schweiz, das Jahresergebnis 2016 zusammen. «Wir hätten zu Beginn

des Jahres nicht unbedingt erwartet, die Marke von 310'000 Neuwagen

zu knacken.» Die gute Marktentwicklung dürfe aber nicht über die

stark gesunkenen Margen für Importeure und offizielle Markenhändler

hinwegtäuschen, so Burgener weiter.



Aus den Zahlen von 2016 lassen sich drei Trends ableiten:



1. Der Allrad-Boom hält an. Mit einem Rekord-Marktanteil von 44,2

Prozent dürfte die Schweiz erneut den 4x4-Spitzenplatz in Europa

einnehmen. Die starke Nachfrage nach einer hohen

Sicherheitsausstattung ist ungebrochen. Allerdings erschweren das

dadurch höhere Fahrzeuggewicht und der entsprechende Mehrverbrauch

den Schweizer Importeuren die Einhaltung der durchschnittlichen

CO2-Grenzwerte.



2. Der Diesel wird immer beliebter, aller Unkenrufe zum Trotz.

Fast vier von zehn neuen Personenwagen hatten 2016 einen Selbstzünder

unter der Motorhaube. 39,2 Prozent Marktanteil bedeuten auch hier

Rekord. Der Diesel wird auch in Zukunft wichtig bleiben, um die

Klimaziele von Paris zu erreichen.



3. Die Alternativ-Antriebe gewinnen, verharren aber auf niedrigem

Niveau. Zwar wurde hier mit 4,7 Prozent Marktanteil ebenfalls ein

Allzeit-Höchstwert erzielt. Deutlich mehr Stückzahlen als im Vorjahr

gab es aber nur bei den Benzin-Hybriden (+2'496 bzw. 33,9 Prozent).

Reine Elektroautos traten auf der Stelle und erreichten wie 2015

einen Marktanteil von 1,0 Prozent (3'295 Fahrzeuge, +38 bzw. 1,2

Prozent).



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte:

Andreas Burgener, Direktor

T 079 474 21 04

a.burgener@auto-schweiz.ch



Informations supplémentaires en français:

François Launaz, Président

T 079 408 72 77

f.launaz@auto-schweiz.ch