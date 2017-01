Der US-Autobauer Ford streicht seine Pläne zum Bau eines 1,6 Mrd. $ teuren Werks in Mexiko. Statt dessen sollen 700 Mio. $ in eine Fabrik in Michigan in den USA investiert werden. Wegen der geplanten Mexiko-Investition hatte der designierte US-Präsident Donald Trump den zweitgrößten US-Autobauer massiv kritisiert.



Trump hat auch Ford-Konkurrent General Motors wegen des Imports von in Mexiko hergestellten Autos angegriffen. Trump drohte für solche Fälle mit neuen Zöllen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info