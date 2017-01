Olten (ots) - Das Startup Ticketfrog mischt mit seinem komplett

gebührenfreien Businessmodell den Schweizer Ticketing-Markt weiter

auf. Per 1.1.2017 werden die Ticketing-Aktivitäten des Zürcher

Mitbewerbers Instahive, Pionier im Schweizer Self-Service-Ticketing

Markt, in die Plattform von Ticketfrog integriert. Veranstalter wie

das Baur au Lac, der Club Exil, das Kongresshaus Zürich und hunderte

weitere, die bisher mit Instahive zusammengearbeitet haben, erhalten

damit eine der technisch fortschrittlichsten und erst noch komplett

kostenlosen Vorverkaufs- und Ticketinglösungen auf dem Markt.



Zukunftsweisende Nachfolgelösung für Instahive



Mit der Übernahme von Instahive stärkt Ticketfrog seine

Positionierung im Vorverkaufsmarkt für kleine bis mittelgrosse

Veranstaltungen. "Die Entwicklungsgeschwindigkeit und

Innovationskraft, die Ticketfrog seit der Lancierung an den Tag

gelegt hat, ist beeindruckend. Wir sind überzeugt, dass ihre

Technologie in diesem hart umkämpften Markt zukunftsweisend sein

wird" sagt Marco Samà, Verwaltungsratspräsident der Instahive AG.

"Wir sind sehr glücklich, unseren treuen Kunden mit Ticketfrog eine

verlässliche und agile Nachfolgelösung bieten zu können. Zudem

basiert diese Ticketinglösung auf denselben Werten und Ideen wie die

unsere, entwickelt sich aber wesentlich schneller weiter" fügt Marc

Vontobel, Mitgründer von Instahive, hinzu.



Komplett kostenloser Service für Veranstalter und Ticketkäufer



Während sich ein Vorverkauf für viele kleine und mittelgrosse

Veranstaltungen auf gängigen Plattformen aufgrund der hohen Gebühren

und dem Mindestabsatz nicht lohnt, bietet Ticketfrog seinen Service

sowohl für Ticketkäufer wie auch Veranstalter kostenlos an. Sogar die

Kreditkartengebühren werden vom Plattformbetreiber beglichen. Ob man

mit dem Verein einen Unterhaltungsabend organisiert, eine

Sportveranstaltung oder einen Businessevent durchführen will oder ein

Konzert mit verschiedenen Ticketkategorien veranstaltet: Ticketfrog

bietet mit seiner intuitiven Administrationsoberfläche genau die

Möglichkeiten die man braucht. Mit wenigen Klicks ist es sogar

möglich, einen individuellen Saalplan zu erstellen.



Wie Ticketfrog entstand



Das Startup Ticketfrog entstand aus einem Innovationsprojekt der

E-Commerce Agentur MySign AG und wurde im Sommer 2016 als

eigenständige AG gegründet. Kurz darauf konnte eine erste

Finanzierungsrunde gesichert werden. Das ursprünglich 6-köpfige

Ticketfrog-Team konnte inzwischen auf 10 Personen vergrössert werden

und wird in den kommenden Monaten noch weiter wachsen. Im Kern des

Businessmodells steht eine Finanzierung via zielgruppengenauer

Werbung und nicht wie bei allen anderen Ticketinganbietern via

Gebühren auf den Tickets. Dadurch ist Ticketfrog für Veranstalter,

Ticketkäufer und Werber eine sehr attraktive Plattform. Inzwischen

werden monatlich über 50'000 Tickets auf Ticketfrog aufgeschaltet und

zum Verkauf angeboten. Eine Auszeichnung für die disruptive

Businessidee erhielt Ticketfrog kürzlich mit dem Gewinn des

Innovationspreises InnoPrix Baloise Soba 2016.



