Es dürften vor allem die unerwartet deutlich gestiegenen Verbraucherpreise in Deutschland gewesen sein, die den Goldpreis in Wallung brachten. Und wenn sich dieser Anstieg, die Jahresrate liegt auf einmal bei 1,7 Prozent, nachher um 11 Uhr auch nur einigermaßen für die Eurozone bestätigen sollte, dürfte Bewegung in die Börsenlandschaft kommen - und das kann zugleich der Startschuss sein, um Gold in Marsch zu setzen. Warum?

Weil damit etwas passieren könnte, das man eigentlich schon vergessen hatte: Die EZB müsste umdenken und ihre expansive Geldpolitik zurückfahren. Denn immerhin wäre das Inflationsziel damit dann nahezu erreicht … und weniger billiges Geld hieße wieder steigende Zinsen und zugleich Druck auf den Aktienmarkt. Ohne diese Milliarden der EZB würde vieles anders, DAX & Co. stünden heute nicht da, wo sie stehen, gäbe es diesen steten Fluss der EZB-Milliarden nicht. Und sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...