FMW-Redaktion

Nein, wir wollen Elon Musk nichts Böses tun. Aber es ist nun mal leider so, dass er mit seinem Elektroauto-Bauer Tesla erneut die selbst gesteckten Erwartungen enttäuscht. Das ist nun mal ein Fakt, auch wenn die Autos noch so schön sind, und die Umstellung von Benzin auf Elektro für die Umwelt noch so gut ist. Ständig muss sich Musk neue Gründe einfallen lassen, warum Absatzzahlen und Umsätze mal wieder nicht wie erwartet laufen.

Gestern gab man bei Tesla die Anzahl der verkauften Autos für das 4. Quartal bekannt, wie üblich immer lange vor den Finanz-Quartalszahlen. Mit gerade mal 22.200 Autos hat Tesla im 4. Quartal die Erwartungen von 25.000 Autos deutlich verfehlt. Damit hat man im Gesamtjahr 2016 insgesamt 76.230 Autos verkauft, und bleibt ebenfalls unter den eh schon niedrigen Erwartungen von 80.000 Stück.

