Der Euro in den vergangenen beiden Handelstagen unter Druck. So bildeten sich zwei schwarze Tageskerzen. Doch ein neues Tief in der Abwärtsbewegung wurde gestern gekauft, gegen die Angst traten hier die Bullen im Markt deutlich auf. So bildete sich in den Stundenkerzen ein Hammer und die gestrige Lunte an der Tageskerze bestätigt die Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...