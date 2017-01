Dass bei der Amtseinführung neuer Präsidenten auch ihre Vorgänger und deren Frauen erscheinen, ist in den USA üblich. Hillary Clinton und ihr Mann Bill folgen der Tradition, trotz des beispiellosen Wahlkampfs.

Bill und Hillary Clinton haben sich für eine Teilnahme an der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar entschieden. Das teilten Mitarbeiter des früheren Präsidenten und der ehemaligen Außenministerin am Dienstag mit.

Zwar ist es Tradition, dass Expräsidenten und deren Ehefrauen ...

