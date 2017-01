Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach dem starken Vortag ohne klare Richtung in den Handelstag gestartet. Insgesamt zeigen sich die Vorgaben aus Übersee positiv. So waren die US-Börsen am Dienstag mit Aufschlägen ins neue Jahr gestartet und auch in Asien haben in der Nacht auf Mittwoch vor allem die japanischen Märkte deutlich zulegen können.

Allerdings gab es am Markt bereits auch Mahnungen vor zu viel Euphorie nach dem guten Jahresstart. Am Vormittag stehen aus der EU nun Stimmungsdaten zum europäischen Dienstleistungssektor sowie zu den Konsumentenpreisen in der Eurozone an. Am Abend folgt dann noch das Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed. Hierzulande werden die Kurse der einzelnen Titel vor allem von Research-Studien bewegt.

Der Swiss Market Index (SMI) liegt gegen 9.30 Uhr um 0,03% im Plus auf 8'318,75 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,29% auf 1'319,47 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 9'065,91 Punkte zulegt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 20 im Plus, neun im Minus und einer unverändert.

Weitere deutliche Kursgewinne verzeichnen die Aktien der Grossbank CS (+2,5%), die am Vortag nach Zuspruch von Analystenseite um rund 6% zugelegt hatten. Weiteren Support erhalten sie nun von der britischen Investmentbank Barclays, ...

