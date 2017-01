TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte hat sich die positive Tendenz an den meisten ostasiatischen Börsen mehr oder weniger ausgeprägt fortgesetzt. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause - am Montag und Dienstag fand dort wegen Neujahr kein Handel statt - einiges aufzuholen hatten, agierten die Anleger andernorts schon wieder vorsichtiger.

Der Nikkei-225-Index stieg um 2,5 Prozent auf 19.594 Punkte. Die Tokioter Börse profitierte von dem Anstieg des von IHS Markit ermittelten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. Die Marktteilnehmer reagierten auf die guten Nachrichten zur Weltwirtschaft, sagt Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Aussichten seien gut, und in den USA sowie in Europa nehme die Inflation wieder Fahrt auf.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 geringfügig höher. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 0,1 Prozent. In Schanghai ging es dagegen mit den Kursen im Schnitt um 0,8 Prozent nach oben.

Dollar kommt von Hochs zurück - Ölpreis erholt sich

Am Devisenmarkt kam der Dollar wieder von seinen Hochs zurück, die er am Vortag erreicht hatte. Erwartungen eines steileren Zinspfads hatten den Dollar nach oben getrieben. Sollte der neue US-Präsident Donald Trump sein versprochenes Konjunkturpaket verwirklichen, dürfte das die Inflation anheizen, befürchten Marktteilnehmer. In diesem Fall wäre die US-Notenbank gezwungen, die Zinsen rascher anzuheben als geplant.

Am Mittwochvormittag zieht der Euro an auf rund 1,0430 Dollar. Am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise nur 1,0340 Dollar. Zur japanischen Währung kann der Greenback die Marke von 118 Yen nicht halten und fällt zurück auf etwa 117,75 Yen. Am Dienstag hatte er in der Spitze bei 118,61 Yen notiert.

Nachdem der Dollar sich von seinen Hochs verabschiedet hat, erholten sich am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel die Ölpreise. Sie waren aufgrund des starken Dollar am Dienstag stark unter Druck geraten. Dazu gesellten sich Zweifel daran, dass die angekündigten Förderdrosselungen, auf die sich Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec Ende vergangenen Jahres verständigt hatten, in die Tat umgesetzt würden. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 1,0 Prozent auf 56,03 Dollar.

Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhalf Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewannen Honda 4,6 Prozent, Mitsubishi 2,2 Prozent und Toyota 3,2 Prozent.

Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichneten die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio ging es für Japan Petroleum Exploration um 2,8 und für Inpex um 1,6 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search stiegen um 1,3 Prozent. In Hongkong verteuerten sich China Shenhua um 3,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Tokio fiel die Aktie von Renesas mit einem Plus von 13 Prozent auf. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen einen Prototypen für ein selbstfahrendes Auto entwickelt hat.

Hoffnungen, dass der Streit um defekte Airbags bald beigelegt wird, hievten die Takata-Aktie um 17,5 Prozent nach oben. Die US-Behörden werfen Takata vorsätzliches Handeln vor, nachdem Airbags des japanischen Herstellers gerissen waren und Unfälle daher tödlich endeten. In der vergangenen Woche zeichnete sich aber ab, dass die beiden Parteien einer Einigung nähergekommen sind.

Ein Zeitungsbericht über angebliche Vorwürfe der Bilanzmanipulation ließ die Toshiba-Aktie anfangs um 7 Prozent einbrechen, sie verringerte ihr Minus aber auf 2 Prozent. Die Titel hatten schon im Dezember kräftig Federn gelassen, nachdem hoher Abschreibungsbedarf auf das US-Nukleargeschäft bekanntgeworden war. Nach Meinung der Deutschen Bank steht eine Insolvenz Toshibas aber selbst im schlimmsten Fall nicht zu befürchten.

In Seoul verteuerten sich Hanjin Shipping um das Tageslimit von 30 Prozent. Verschiedene koreanische Medien hatten berichtete, dass die Übernahme des insolventen Unternehmens durch die südkoreanische SM Group bald abgeschlossen werden könnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,40 +0,06% +0,65% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.594,16 +2,51% +2,51% 07:00 Kospi (Seoul) 2.045,64 +0,08% +0,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.159,82 +0,76% +1,81% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.129,31 -0,10% +0,57% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.929,91 +1,07% +1,71% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.645,14 +0,59% +0,21% 10:00 BSE (Mumbai) 26.654,02 +0,04% +0,10% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0427 +0,2% 1,0409 1,0432 -0,9% EUR/JPY 122,78 +0,2% 122,50 123,08 -0,1% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8506 0,8494 -0,3% GBP/USD 1,2273 +0,3% 1,2238 1,2282 -0,5% USD/JPY 117,77 +0,1% 117,65 117,98 +0,8% USD/KRW 1203,32 -0,3% 1206,90 1205,00 -0,3% USD/CNY 6,9514 -0,1% 6,9610 6,9554 +0,1% USD/CNH 6,9233 -0,6% 6,9629 6,9695 -0,7% USD/HKD 7,7557 -0,0% 7,7565 7,7566 +0,0% AUD/USD 0,7270 +0,7% 0,7221 0,7213 +0,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,81 52,33 +0,9% 0,48 -1,7% Brent/ICE 56,03 55,47 +1,0% 0,00 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.163,78 1.158,95 +0,4% +4,83 +1,1% Silber (Spot) 16,43 16,31 +0,7% +0,12 +3,1% Platin (Spot) 938,73 939,50 -0,1% -0,77 +3,9% Kupfer-Future 2,51 2,49 +1,0% +0,03 +0,3% ===

January 04, 2017 03:56 ET (08:56 GMT)

