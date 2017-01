EXCHANGE NOTICE, 4 JANUARY 2017 SHARES



TRADING ENDS: NOKIA CORPORATION NEW SHARES 2016 (NOKIAM016)



Trading in the new shares (NOKIAM0116) issued in 2016 of Nokia Corporation will end. The last trading day of the new shares (NOKIAM0116) will be 5 January 2017.



Trading ends:



Trading code: NOKIAM0116 ISIN code: FI4000188768 Orderbook id: 117585 Last trading day: 5 January 2017



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 4.1.2017 OSAKKEET



KAUPANKÄYNTI PÄÄTTYY: NOKIA OYJ UUDET OSAKKEET 2016 (NOKIAM016)



Nokia Oyj:n vuoden 2016 uudet osakkeet (NOKIAM0116) ovat viimeistä kertaa kaupankäynnin kohteena 5.1.2017.



Kaupankäynti päättyy:



Kaupankäyntitunnus: NOKIAM0116 ISIN-koodi: FI4000188768 id: 117585 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 5.1.2017



Nasdaq Helsinki Ltd, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260