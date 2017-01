DAX Jahresausblick 2017 - Happy new Year?

Im Dezember gaben die Käufer im DAX noch einmal richtig Gas. Bleibt zu hoffen, dass das Kartenhaus in 2017 nicht wieder in sich zusammenfällt.

Mit dem neuen Jahr bricht auch die Zeit der neuen Jahresausblicke an. Gestern eröffnete Bastian Galuschka an dieser Stelle den Reigen (DAX-Charttechnischer Jahresausblick 2017?) und auch meine Gedanken zum DAX in 2017 werden wohl nicht die letzten sein.

Das vergangene Jahr war aus Sicht von Investoren sicherlich kein leichtes. Schwache erste Monate mit einem Tief von 8.699 Punkten belasteten die Bilanz und der DAX hatte lange daran zu knabbern. Auch im Sommer waren die Verluste noch nicht ausgemerzt, aber immerhin versuchten die Bullen es. Der Bereich um 9.325 Punkte etablierte sich als Unterstützung und bereitete den Boden für die ab Juli folgende Kaufwelle. Im Nachhinein präsentiert sich diese unauffällig, war im Livehandel aber ebenfalls nicht einfach. Immerhin pendelten die Kurse ab August vier Monate in einer engen Range seitwärts und wäre da nicht der starke Dezember gewesen, wäre dem DAX auch der Sprung in die Jahresgewinnzone nicht geglückt. Am Ende aber ging der DAX mit 11.481,06 Punkten aus dem Handel und gewann damit 6,87?% gegenüber dem Schlusskurs in 2015.

Zusammenfassend war das vergangene Jahr eher von schadensbegrenzenden Bewegungen denn einem schönen Bullenmarkt geprägt. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die ganzen politischen Entscheidungen, die es zu verdauen gab. Diese Tendenz dürfte sich zumindest teilweise auch in 2017 fortsetzen. Es stehen einige Landtagswahlen aber auch die Wahl zum Bundestag an. Darüber hinaus werden auch in 2017 die Inflations-/Zinsentwicklung, die QE-Programme und die allgemeine Entwicklung Europas federführend sein. Weder in Griechenland noch in Italien sind die Probleme gelöst. Allein vor diesem Hintergrund bekommen neue Allzeithochs im DAX oberhalb von 12.390 Punkten schon einen faden Beigeschmack und erwecken den Eindruck, dass diese eher das Ergebnis finanzpolitischer Entwicklungen denn echter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sind. Hier wäre jedoch das fundamentale Lager gefordert, die Sache genauer unter die Lupe zu nehmen.

