Nordex-Calls mit 113%-Chance bei Kursanstieg auf 23 EUR

Die starken Kursschwankungen der Nordex-Aktie bieten risikobereiten Anlegern - im Falle einer korrekten Markteinschätzung - bereits seit Jahren hervorragende Tradingchancen. Wer beispielsweise nach dem massiven Kurseinbruch im vergangenen Herbst, der den Aktienkurs von 27 auf bis zu 17 Euro reduzierte, mit Long-Hebelprodukten auf eine Erholung des Aktienkurses setzte, konnte sehr hohe Erträge erwirtschaften.

Wenn die Aktie des Windenergie-Anbieters Nordex, der in jüngster Vergangenheit einige internationale Großaufträge an Land ziehen konnte, ihre aktuelle Aufwärtsbewegung im Verlauf des nächsten Monats auf 23 Euro ausweiten kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 13.3.17, BV 0,1, ISIN: CH0321389642, wurde beim Nordex-Aktienkurs von 21,06 Euro mit 0,12 - 0,13 Euro gehandelt.

Setzt sich der Kursanstieg der Nordex-Aktie im nächsten Monat auf 23 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,19 Euro (+46 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,59 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,59 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE6JTP7, wurde beim Aktienkurs von 21,06 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro taxiert.

Legt die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen auf 23 Euro zu, dann wird sich der innere Wert dieses Turbo-Calls auf 0,34 Euro (+113 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,571 Euro

Der mit einem höheren Sicherheitspuffer ausgestattete HVB-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,571377 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU7SSL2, wurde beim Aktienkurs von 21,06 mit 0,38 - 0,40 Euro zum Handel angeboten.

Wenn die Nordex-Aktie in absehbarer Zeit auf 23 Euro zulegt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,54 Euro (+35 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de