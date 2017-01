Anfang November fiel die freenet-Aktie erst aus einer Range nach unten heraus. Doch an einer Unterstützung von ca. 24 Euro machte der Wert Anfang Dezember wieder kehrt und konnte zügig in die vorherige Range zurückkehren. Der Ausbruch somit eine Bereinigung. Mit dem in dieser Woche nun erfolgten Ausbruch aus der Range nach oben besteht die Chance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...