Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherers Vienna Insurance Group (VIG) von 22,0 Euro auf 24,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die Kurszielerhöhung ist der Fortschreiten des Aktienbewertungsmodells um ein Jahr geschuldet. Die VIG-Aktie sei eine ansprechende langfristige Investitionsmöglichkeit, schreibt Analyst Thomas Neuhold in seiner Studie. Der Versicherer habe eine gute Position in einem strukturell wachsenden Markt und eine solide Bilanz.

Für höhere Wachstumsraten in der Versicherungsbranche könnte die anhaltende Erholung in den wichtigen Märkten in Zentraleuropa sorgen, so Neuhold. In Folge könnte auch das Prämienwachstum der VIG angekurbelt werden, was wiederum der Aktie Aufwärtspotenzial verleihen würde.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Kepler-Analysten 2,07 Euro für 2016, sowie 2,08 bzw. 2,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2016, sowie jeweils 0,95 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Mittwochvormittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,16 Prozent bei 22,43 Euro.

