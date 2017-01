Nachdem der Euro am Dienstag auf ein 14-Jahres-Tief fiel, hat sich die Währung am Mittwochmorgen wieder stabilisiert. Der Kurs dürfte sich zu Wochenmitte rege bewegen. Mehrer Einkaufsmanagerindizes werden öffentlich.

Der Euro hat sich am Mittwoch bei der Marke von 1,04 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Dienstagnachmittag ...

