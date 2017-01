Zürich - Die Credit Suisse hat heute gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Fuhrer & Hotz die neueste Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie «Retail Outlook» veröffentlicht. Auch im zweiten Jahr nach der Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses sanken die Detailhandelsumsätze und zwar um 1.0%. Für das Jahr 2017 erwarten die Ökonomen der Credit Suisse stagnierende Umsätze, was nach dem Negativtrend der letzten zwei Jahre einer Stabilisierung gleichkommt. Auch die von Fuhrer & Hotz befragten Branchenvertreter sehen die Lage optimistischer als noch im Vorjahr: Rund 60% gehen von einem Umsatzplus aus. Der Einkaufstourismus, der 2016 dank eines relativ stabilen EUR/CHF-Wechselkurses auf hohem Niveau stagnierte, dürfte auch 2017 etwa gleich stark bleiben. Mit einem Angebots-Nachfrage-Modell schätzen die Ökonomen der Credit Suisse zudem die regionale Versorgungsdichte im stationären Detailhandel und zeigen auf, dass diese bereits zwischen 2011 und 2013 - im Nachgang zur vorletzten Frankenaufwertung - abnahm. Mitunter am ausgeprägtesten war der Rückgang im Raum Basel, wo die Detailhändler dem Einkaufstourismus stärker ausgesetzt sind.

Auch 2016 sah sich der Schweizer Detailhandel mit einem herausfordernden Jahr konfrontiert. Gemäss den Ökonomen der Credit Suisse sank die reale Nachfrage, was zusammen mit leicht tieferen Preisen auch im zweiten Jahr nach der Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses zu rückläufigen nominalen Branchenumsätzen führte (1.0% ggü. 2015). Allerdings hat sich die Abwärtsdynamik gemäss den Ökonomen in gewissen Segmenten merklich verlangsamt. Die einzelnen Bereiche entwickelten sich 2016 jedoch sehr unterschiedlich: Während der Food-Detailhandel wieder ein leichtes nominales Umsatzwachstum verzeichnen konnte (+0.2% ggü. Vorjahr), litten die Detailhändler im Non-Food-Segment immer noch unter einem zum Teil deutlichen Umsatzrückgang, der sich im Vergleich zu 2015 nur leicht abschwächte. Innerhalb des Non-Food-Detailhandels gerieten die Bekleidungs- und Schuhdetailhändler verstärkt in Schieflage. So nahm deren Umsatzminus gegenüber 2015 nochmals deutlich zu (2016: -7.8% ggü. Vorjahr, 2015: -4.1%).

Einkaufstourismus auf dem Vorjahresniveau

Der Einkaufstourismus stabilisierte sich 2016 auf sehr hohem Niveau. Dies lässt sich aufgrund der Mehrwertsteuereinnahmen an den Schweizer Grenzzöllen vermuten. Während sich die Auslandeinkäufe vor Ort im abgelaufenen Jahr leicht zurückgebildet haben dürften (-6.2% ggü. 2015), gehen die Ökonomen der Credit Suisse davon aus, dass ...

