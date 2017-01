FMW-Redaktion

Für Portugal könnte es bald sehr eng werden - und das angesichts einer Situation, in der die Risikoprämien für Staatsanleihen Portugals ohnehin schon stäker steigen. Derzeit muß Portugal schon fast 4% Zinsen zahlen für eine 10-jährige Anleihe, deutlich mehr als etwa Italien (1,85%) oder gar Spanien (1,4%). Das ist also schon ein sehr deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung der Märkte über Risiken, und der Unterschied könnte schon bald sehr viel größer werden.

Der Grund ist recht simpel: die EZB kommt an ihre Grenzen. Bekanntlich darf die europäische nur 33% des Anleihevolumens eines Emittenten kaufen - eine Regel, die sie auch bei der letzten Bazooka-Sitzung im Dezember nicht anzutasten wagte , weil, wie die EZB einräumte, die politischen Widerstände gegen eine Änderung der Klausel zu groß seien. Übersetzt heißt das: Deutschland sagt ganz klar "nein"!

Ziemlich beste Feinde: EZB-Chef Draghi und Jens Weidmann von der Bundesbank Foto: EZB

