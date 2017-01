FMW-Redaktion

Die britische Wirtschaft liefert derzeit ja durchaus anständige Daten - so gestern etwa der Einkaufsmanagerindex Gewerbe, der mit 56,1 deutlich besser ausgefallen war als die prognostizierten 53,3 - einer der besten Werte der letzten Jahre. Also alles schick im Brexit-Land?

Wie aber ist die Lage bei einzelnen Firmen? Auch so rosig? Wohl eher nicht, das zeigt die heutige Gewinnwarnung des Textilunternehmens Next (aus der Stadt des englischen Meisters Leicester). Next Group ist das drittgrößte Bekleidungsunternehmen in UK mit ca. 60.000 Mitarbeitern. Und heute der Schock: das Unternehmen warnte, dass man sich auf "schwere Zeiten" vorbereite:

"The year ahead looks set to be another challenging year. We are preparing the company for tougher times."

Das Unternehmen senkte heute Umsatz- und Gewinnerwartung ...

