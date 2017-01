Zwar sind die Dividendenrenditen aufgrund steigender Kurse bei US-Aktien leicht gesunken, dennoch sind die Aussichten für Dividendentitel positiv. Deren Volatilität lässt sich zudem gut für den Einstieg nutzen.Seit der US-Präsidentschaftswahl ist der Optimismus wieder an die Märkte zurückgekehrt. So sind die Wachstums- und Inflationserwartungen sowie die Kapitalmarktrenditen deutlich angestiegen: 10-jährige US-Staatsanleihen rentieren wieder mit 2,5 Prozent und auch an den Aktienmärkten stiegen die Kurse. Da diese allerdings deutlich stärker als die Ausschüttungserwartungen angestiegen sind, gab es Rücksetzer bei den erwarteten Dividendenrenditen. Nach Analysen der DZ Bank liegen die erwarteten Dividendenrenditen 2016 beim Dax bei 2,9 Prozent, beim Euro Stoxx 50 bei 3,6 Prozent, beim Stoxx 600 bei 3,5 Prozent und beim S&P 500 bei 2,0 Prozent und damit weiterhin auf einem soliden Niveau - auch wenn die Renditen unter den durchschnittlichen Werten der letzten zehn Jahre liegen.

