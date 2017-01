Bochum (ots) - The Royal Ballet's Woolf Works, das außergewöhnliche und von der Kritik gefeierte Ballett in drei Akten basierend auf den Werken der modernistischen Ikone Virginia Woolf, wird am Mittwoch, 8. Februar 2017, weltweit live ins Kino übertragen.



Die Vision von Wayne MeGregor, dem Hauschoreographen des Royal Ballets, fesselt das Publikum mit einer aufsehenerregenden künstlerischen Leistung und einer tief bewegenden Betrachtung dieses literarischen Genies des zwanzigsten Jahrhunderts.



Von The Guardian als "anregend und hinreißend ausdrucksstark" beschrieben, basiert das mit dem Olivier Award ausgezeichnete Ballett in drei Akten auf den Romanen "Mrs. Dalloway", "Orlando - Eine Biographie" und "Die Wellen" sowie auf Aspekten aus dem Leben der Autorin selbst.



Wayne McGregors innovative Interpretation der zunehmend erschreckenden und schmerzlichen Selbstwahrnehmung Woolfs wird eingefangen in der atemberaubenden Klanglandschaft von Max Richters tief bewegender Musik.



Die Rolle der Virginia Woolf wird getanzt von Alessandra Ferri, die auf die Bühne des Royal Ballet zurück gekehrt ist, die sie 1985 verlassen hatte, um Primaballerina am American Ballet Theatre zu werden. Sie wird von einem großen Ensemble der beeindruckendsten und talentiertesten Tänzer begleitet, darunter die Meistertänzer Sarah Lamb, Natalia Osipova, Akane Takada, Francesca Hayward, Federico Bonelli, Steven McRae und Edward Watson.



