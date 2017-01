Düsseldorf - Im Dezember hatte das Federal Open Market Committee (FOMC) beschlossen, den Leitzins um 25 BP anzuheben und damit den ein Jahr zuvor begonnenen Erhöhungszyklus fortzusetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Interessanterweise sei zudem das aus Sicht der Währungshüter angemessene Zinsniveau auf Sicht der kommenden drei Jahre ("dots") im Schnitt um 25 BP nach oben revidiert worden. Auch "langfristig" werde jetzt wieder mit einer höheren FED Funds Rate (3% statt zuvor 2,875%) gerechnet, nachdem man die langfristigen Projektionen in den Quartalen zuvor immer weiter abgesenkt habe. Die verbesserte Konjunkturlage mache dabei aus Sicht der Geldpolitiker eine graduelle Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses in den kommenden Monaten notwendig, was in 2017 weitere moderate Leitzinsanhebungen in regelmäßigen Abständen wahrscheinlich mache.

