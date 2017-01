Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr Investitionen anzuschieben und diese zum Teil auch mit neuen Schulden zu finanzieren. "Die bedeutsamste wirtschaftspolitische Herausforderung im Jahr 2017 ist es, die deutsche Wirtschaft in einen längerfristigen Investitionsmodus zu bringen", erklärten die Ökonomen des IMK in einem Bericht über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen in diesem Jahr.

Ein erster Schritt hierzu sei mit einer spürbaren Ausweitung der öffentlichen Investitionen getan worden. "Dieser Prozess muss jedoch intensiviert und verstetigt werden", forderten die Forscher um IMK-Direktor Gustav Horn. "Die Fiskalpolitik muss endlich der Geldpolitik zu Hilfe eilen", verlangte Horn. Ein mit öffentlichen Investitionen angetriebenes Modernisierungsprogramm der Infrastruktur sei dringend geboten. "Die öffentliche Hand muss gleichsam in Vorleistung gehen, damit die Privaten auch einsteigen."

Ein Teil der Investitionen solle "über eine höhere Verschuldung finanziert werden", denn eine Übererfüllung der Regeln der Schuldenbremse sei nicht sinnvoll. Insbesondere gelte dies, solange die Zinsen niedrig seien, betonten die Wirtschaftsforscher. Zudem finanzierten sich die Investitionen "durch ein erhöhtes Wachstumspotenzial ohnehin teilweise von selbst". Auf Steuersenkungen sollte nach Ansicht des gewerkschaftsnahen Forschungsinstitutes verzichtet werden, um die öffentlichen Investitionen solide finanzieren zu können.

Die Europäische Zentralbank (EZB) forderten die Ökonomen auf, ihren extrem expansiven geldpolitischen Kurs mit Nullzinsen und Anleihekäufen "trotz zunehmender Risiken" fortzusetzen. "Dieser Kurs bleibt angesichts der immer noch zu niedrigen Inflationsrate eine notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung im Euroraum", schrieb das zur Hans-Böckler-Stiftung gehörende Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in dem Bericht. Horn nannte gegenteilige Empfehlungen der fünf Wirtschaftsweisen "völlig verfehlt".

January 04, 2017

