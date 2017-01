Stans (awp/sda) - Der Flugzeugbauer Pilatus hat sich neue Aufträge für 21 Turbopropeller-Maschinen des Typs PC-21 im Wert von 300 Mio CHF gesichert. 17 Maschinen gehen erstmals an die Französische Luftwaffe, je zwei weitere an die Jordanische Luftwaffe sowie an ein Flugversuchs- und Testpiloten-Zentrum in England. Wie die ...

