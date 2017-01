FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ELEMENTIS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 285 (270) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 270 (255) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3559 (3876) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BOVIS HOMES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1066 (1190) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2069 (2096) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT PRICE TARGET TO 605 (575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2950 (2702) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 564 (525) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 240 (205) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 211 (219) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 409 (381) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 519 (497) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 239 (218) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BOVIS HOMES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 886 (1110) PENCE - JPM CUTS CIRCASSIA PHARMACEUTICALS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - PT 105 (140) P - JPMORGAN CUTS BTG PRICE TARGET TO 790 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PT TO 2100 (2450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 6000 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS PT TO 930 (890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1069 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS UTILITYWISE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 185 PENCE - RBC CAPITAL RAISES SHELL B TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2500 PENCE - RPT/JPMORGAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4300 (4600) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - S&P GLOBAL RAISES ABERDEEN ASSET MANAG TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 286 PENCE



