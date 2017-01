FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt wächst weiter: Im Dezember wurden in Deutschland 256.600 Pkw neu zugelassen, 4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wie der Branchenverband VDA mitteilte, stieg das Gesamtvolumen im Jahr 2016 um 5 Prozent zum Vorjahr auf 3,35 Millionen Fahrzeuge.

"2016 war ein starkes Autojahr", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann laut Pressemitteilung. "Die Neuzulassungen stiegen bereits das dritte Mal in Folge. Damit wurde das bislang höchste Marktvolumen dieses Jahrzehnts erreicht."

Die Produktion in den deutschen Werken zog im Dezember kräftig an, wie aus den Daten weiter hervorgeht. Sie stieg um 11 Prozent auf 365.100, im Gesamtjahr betrug das Plus 1 Prozent auf 5,7 Millionen Pkw. Groß war die Nachfrage aus dem Ausland. Die Exporte stiegen im Dezember um 11 Prozent auf 308.300 Autos.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2017 04:47 ET (09:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.