Die Inflation in der Eurozone steigt - höheren Preisen für Öl und Gas sei Dank. Für den EZB-Chef Mario Draghi bedeutet das Mehr Druck. Politiker fordern das Ende der lockeren EZB-Zinspolitik.

Die jährliche Inflation in der Eurozone ist zum Jahreswechsel auf 1,1 Prozent geklettert gegenüber 0,6 Prozent im Vorjahr. Das teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat in ihrer ersten Schätzung am Mittwochvormittag mit. Ökonomen gingen im Vorfeld der Datenbekanntgabe davon aus, dass sich die Jahresteuerung im Euro-Raum im Dezember auf 1,0 von 0,6 Prozent erhöht.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist die anziehende Inflation eine gute Nachricht. Denn sie strebt im gesamten Währungsraum stabile Preise an und sieht dies nur bei Inflationsraten von knapp zwei Prozent gewährleistet. Ihr Chef, Mario Draghi, hält am Ziel der zweiprozentigen Jahresteuerung fest. Im März 2016 hatte die Zentralbank beschlossen, die Leitzinsen weiter zu lockern - unter anderem, um die Inflation steigen zu lassen. Es gebe keine Grenzen für das, was die Bank ...

