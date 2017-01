Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-04 / 10:50 · *Seit 1. Januar verantwortet Leif Erichsen die Externe Kommunikation und Marke der Uniper SE* · *Erichsen berichtet an Astrid Quarten, Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen* · *Pressesprecher-Team mit Christine Bossak, Sabine Meixner und Georg Oppermann bleibt unverändert* Seit dem 1. Januar 2017 ist Leif Erichsen (36) neuer Unternehmenssprecher der Uniper SE. Der Diplompolitologe und ausgebildete Redakteur folgt auf Joseph Nelles (58), der Ende 2016 den Vorruhestand angetreten hat. Die vergangenen vier Jahre war Erichsen als Bereichsleiter Medien & Kommunikation sowie Pressesprecher der Industrie und Handelskammer zu Berlin (IHK) tätig. In dieser Zeit hat er den Markenauftritt der IHK neu positioniert, in seiner Funktion als Chefredakteur das Kammermagazin "Berliner Wirtschaft" relaunched (Auszeichnung als bestes dt. Kammermagazin 2015) und die Kommunikation insgesamt strategischer und zielgerichteter aufgestellt. Von 2009 bis 2012 war Leif Erichsen Pressesprecher des Flughafens Berlin Brandenburg. Zuvor leitete er für zwei Jahre die Verbandskommunikation der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) und war u.a. als Wissenschaftlicher Referent im Deutschen Bundestag tätig. Der gebürtige Schleswiger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Leif Erichsen berichtet zukünftig an Astrid Quarten (45), Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen der Uniper SE. Fortan soll die Unternehmenskommunikation strategischer ausgerichtet werden, um politische Themen und Diskussionen der Energiebranche aktiv zu begleiten. Das Pressesprecher-Team bleibt unverändert mit den bewährten Ansprechpartnern Sabine Meixner und Georg Oppermann sowie Christine Bossak, die seit 1. Juli 2016 bei Uniper mit an Bord ist. Bossak war zuvor Pressesprecherin für Finanz- und Wirtschaftsthemen beim internationalen Handelskonzern Metro Group. Das gesamte Uniper Presseteam finden Sie hier: https://www.uniper.energy/de/presse-und-medien/kontakt.html [1]. Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Uniper SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 (0)211 45 79-5 01 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018 WKN: UNSE01 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 534079 2017-01-04 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ec4d56bd0cd7bc432a8d2212771355d0&application_id=534079&site_id=vwd&application_name=news

