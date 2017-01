Mit 1,1 Prozent ist die Inflationsrate im Euroraum fast doppelt so hoch wie noch im November. Grund sind vor allem die gestiegenen Energiepreise.

Die Preise in der Euro-Zone sind Ende 2016 wegen höherer Energiekosten so kräftig gestiegen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember durchschnittlich 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...