Frankfurt - Deutsche Sparer scheuen vor Aktieninvestments zurück. In anderen Ländern sind Aktien eine weit verbreitetes Vorsorge-Vehikel. Mit privater Vorsorge und dem Einsatz von Aktien haben Sparer in Zeiten niedriger Zinsen deutlich bessere Chancen, Einkommenslücken im Alter zu schließen. Moderne Multi-Asset-Fonds wie der Deutsche Invest I Multi Opportunities (ISIN LU1054321358/ WKN DWS1MX) nutzen die Chancen von Aktienanlagen, verteilen die Risiken aber auf mehrere Anlageklassen, so die Experten von DWS Investments.

