Mitte Dezember 2016 wurde ein seit Oktober laufender Aufwärtstrendkanal geknackt. Fallende Kursen bis ca. 1,22 GBP/USD konnten so erwartet werden. Dieses Ziel wurde Ende Dezember erreicht - eine hierauf einsetzende leichte Erholung brach in den vergangenen Handelstagen wieder in sich zusammen. Wochenchart GBP/USD Entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...