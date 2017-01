Unterföhring (ots) -



50 Jahre alt, 183,4 Kilo schwer, kaum fähig zu gehen. Als Norbert aus Alfhausen (Niedersachsen) bei "The Biggest Loser" 2016 antrat, schien er gegenüber seinen Konkurrenten chancenlos. Doch dann strafte Norbert alle Zweifler Lügen! Bis zum Show-Finale nahm der passionierte Karnevalist sagenhafte 66,6 Kilo ab. In '"The Biggest Loser' Spezial - Die größten Erfolgsgeschichten" gibt es ein Wiedersehen mit dem Liebling der Herzen und vielen weiteren ehemaligen Kandidaten von "The Biggest Loser". "Das ist ein Gefühl von Zufriedenheit, das keiner mit Geld bezahlen kann", kommentiert Norbert seinen sagenhaften Erfolg im Rückblick. Aber konnte auch Gewinner Ali (2016) nach dem Ende der Show seinen sportlichen Lebensstil fortführen - und seine Top-Figur halten? Was ist aus den Model-Träumen von Anna-Maria geworden? Und wie geht es Drag-Queen Jan, dem Zweitplatzierten der vergangenen Staffel, heute? Die Antworten bekommen SAT.1-Zuschauer am Sonntag, 8. Januar 2017, um 17:50 Uhr.



Das Thema Abnehmen steht auch im Fokus von "15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen", das SAT.1 am Mittwoch, 11. Januar 2017, um 20:15 Uhr zeigt. Das Prime-Time-Ranking klärt die häufigsten Irrtümer rund um das Thema Abnehmen auf und gibt auf Basis von Expertentipps und Selbstversuchen das perfekte Handwerkszeug für den Start in ein schlankes Jahr 2017.



SAT.1-Zuschauer sehen "'The Biggest Loser' Spezial - Die größten Erfolgsgeschichten" am Sonntag, 8. Januar 2017, um 17:50 Uhr. "15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen" ist am Mittwoch, 11. Januar 2017, um 20:15 Uhr zu sehen.



