LAS VEGAS (IT-Times) - Faraday Future will zu Beginn der Elektronikmesse CES in Las Vegas die Aufmerksamkeit auf sich lenken: Der Elektroauto-Hersteller präsentiert sein erstes Fahrzeug, einen Sportwagen namens FF91. Auf dem CES-Event in Las Vegas präsentierte Faraday Future sowohl den Prototyp des Fahrzeugs...

Den vollständigen Artikel lesen ...