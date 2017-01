Tel-Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



Die auf der CES 2017 vorgestellte integrierte Lösung hilft, modernste Cyberangriffe auf Infotainment- und Telematik-Einheiten zu erkennen und zu verhindern.



Argus Cyber Security (http://argus-sec.com/), das weltweit größte unabhängige Unternehmen für Cybersicherheit bei Kraftfahrzeugen, gab heute eine neue, integrierte Lösung zur Verbesserung der Sicherheitsfunktionen vernetzter Kraftfahrzeuge bekannt. Die Lösung besteht aus der Argus-Suite für Verbindungssicherheit und aus dem hochintegrierten Qualcomm® Snapdragon 820A-Prozessor, einem Produkt von Qualcomm Technologies. Die Argus-Suite für Verbindungssicherheit ist dafür ausgelegt, fortschrittliche Cyberangriffe zu erkennen und zu verhindern, so dass Angreifer nicht in Infotainment- und Telematik-Einheiten in Kraftfahrzeugen eindringen können. Argus und Qualcomm werden eine gemeinsame Verteidigungslinie gegen kritische Schwachstellen bei der Ausführung von Codes und anderer Sicherheitslücken aufbauen und dazu beitragen, eine sichere und datengeschützte Verwendung vernetzter Kfz-Technologien zu unterstützen.







Die Lösung und ihre plattformübergreifenden Systemfunktionen (Kompatibilität mit Linux, QNX, Android und anderen Betriebssystemen) werden am Stand von Qualcomm Technologies Automotive auf der CES® 2017, Halle Nord #5609, vorgestellt.



"Die Entscheidung von Argus, unseren Prozessor Snapdragon 820A in seine Suite für Verbindungssicherheit einzubinden, ist eine ideale Lösung", sagte Nakul Duggal, Vice President Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Die Sicherung vernetzter Komponenten gegen potenzielles Eindringen ist von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns, dass der Prozessor Snapdragon 820A bei der Verwirklichung dieses Ziels eine Schlüsselfunktion übernehmen wird."



Argus bietet umfassende Lösungs-Suites und Services, die von einem Experten-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl in der Cybersicherheit als auch in der Automobilindustrie entwickelt wurden. Argus will seinen Kunden helfen, den Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu bleiben, und bietet innovative Lösungen auf der Grundlage von vielen angemeldeten und erteilten Patenten im Automobilbereich an. Das Automotive Cyber Security Forschungsteam von Argus ist aktuell das größte in der gesamten Branche. Das preisgekrönte Forschungsteam von Argus ist in Bezug auf aktuelle und zukünftige Cyberbedrohungen der Konkurrenz stets voraus und stellt somit sicher, dass die Kunden von Argus stets auf dem neuesten Stand bleiben.



"Qualcomm Technologies beliefert als Erstausrüster Unternehmen mit einer fortschrittlichen, direkt einbaubaren Lösung für Cybersicherheit bei Kraftfahrzeugen. Dies ist ein weiterer proaktiver Schritt, den Argus unternimmt, um die Verteidigung gegen Cyberbedrohungen zu erleichtern, heute und auf lange Zeit in der Zukunft", sagte Yoni Heilbronn, Vice President Marketing bei Argus. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass in die vernetzten Kraftfahrzeuge von morgen die besten mehrschichtigen Lösungen für Cybersicherheit eingebaut werden. Die Integration des Prozessors Snapdragon 820A in unsere Argus-Lösung wird unsere Mission, alle Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge auf der Straße gegen Hackerangriffe zu schützen, auf lange Zeit unterstützen."



Über Argus Cyber Security



Argus ist das weltweit größte unabhängige Unternehmen für Automobil-Cybersicherheit. Die umfassenden und bewährten Lösungs-Suites von Argus schützen vernetzte Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge vor Cyberangriffen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Automobilindustrie bietet Argus innovative Sicherheitsmethoden und bewährtes Computernetzwerk-Know-how mit fundierter Kenntnis der Best Practices in der Automobilindustrie. Zu den Argus Kunden zählen Autohersteller, ihre Tier-1-Zulieferer und Anbieter von Aftermarket-Konnektivität. Argus wurde 2013 gegründet, sein Hauptsitz befindet sich in Tel Aviv, Israel, und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Michigan, Silicon Valley, Stuttgart und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter argus-sec.com (https://argus-sec.com/argus-solution-suites/).



Qualcomm und Snapdragon sind Handelsmarken von Qualcomm Incorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc.



