Goldexplorer Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) hat die Vereinbarung zur Übernahme des in Burkina Faso gelegenen Goldprojekts Bondi von Orezone Gold (WKN A0RF8Q) formalisiert und bereits die für die Transaktion nötigen Aktien hinterlegt. Jetzt stehen nur noch die Zustimmung der Regierung des afrikanischen Landes sowie der Transfer der Explorationslizenz Djarkadougou aus. Er freue sich darauf, diese Transaktion abzuschließen, da Sarama dann über Beteiligungen an drei fortgeschrittenen Goldprojekte verfüge, die zusammen den Weg zu einer eventuellen Projektentwicklung weisen würden, erklärte Saramas CEO Andrew Dinning. Sarama bestrachtet die Bondi-Lagerstätte, die in rund 30 Kilometer Entfernung zu den anderen Projekten des Unternehmens - South Houndé und Karankasso - im Südwesten von Burkina Faso liegt, als Möglichkeit, die drei Lagerstätten zu kombinieren, indem eine zentrale Produktionsanlage das Material von allen drei Vorkommen verarbeitet. Die bereits im Mai angekündigte Transaktion wird die Position des Unternehmens in der Region stärken, in der Sarama bereits eine geschlussfolgerte Ressource von 2,1 Mio. Unzen Gold auf South Houndé (75% Sarama, 25% Acacia Mining) sowie eine geschlussfolgerte Ressource von 700.000 Unzen Gold auf ...

