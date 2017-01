Klartext: Barrick Gold und Aixtron

Liebe Leserin, lieber Leser,

Barrick Gold teilte zu Wochenbeginn mit, dass die Zahlen für das vierte Quartal 2016 am 15. Februar veröffentlicht werden sollen. Da bin ich mal gespannt.



Chart Barrick Gold



Dargestellt ist die Notierung in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Denn mit den Zahlen für das letzte Vierteljahr 2016 liegen dann auch die Werte für das Gesamtjahr vor. Und damit lässt sich vergleichen, ob Barrick Gold die selbst gesetzten Richtwerte (= "Guidance") für 2016 erreicht hat - oder eben nicht. Die Guidance hatte für die Goldproduktion Förderkosten (genauer gesagt: "all-in-sustaining-costs") in Höhe von 740-755 Dollar je Feinunze prognostiziert. Deshalb gefällt mir bei einem Vergleich der Goldminen-Aktien auch Barrick Gold - denn die Produktionskosten sind da im Branchenvergleich relativ niedrig (natürlich gibt es auch noch günstigere, kleinere Anbieter).

Barrick Gold: Am 15. Februar soll es die Q4 2016-Zahlen geben

Was einige nicht so sehr beachten: Barrick Gold ist auch ein großer Kupfer-Produzent. Laut der "Guidance" des Manamgents sollten 2016 380-430 Mio. pounds (etwas weniger als ein Pfund) Kupfer gefördert werden. Da wiederum sollten die "all-in-sustaining-costs" bei 2,00 bis 2,20 Dollar je pound liegen. Es wird sich dann zeigen, ob diese Werte erreicht werden konnten oder eben nicht. Und interessant wird auch werden, ob das Management dann am 15. Februar eine neue Guidance für 2017 geben wird.

Dann der Blick auf Aixtron:

Kurz vor Weihnachten hatte Aixtron mitgeteilt: Unsere Aktien sollen nicht mehr an der Nasdaq gelistet werden! Man habe die dortigen Behörden entsprechend informiert und der Antrag "zur Beendigung der Notierung und/oder Registrierung" werde eingereicht. Laut Aixtron sollte der letzte Handelstag der Aixtron-Papiere (= ADS) an der Nasdaq am oder um den 30. Dezember 2016 sein. Ich habe eben einmal nachgeschaut, ob die Aixtron-ADS nun noch an der Nasdaq gelistet werden. Und in der Tat: Der letzte Handelstag, zu dem bei mir Umsätze angezeigt werden, war der 30. Dezember 2016. An dem Tag verabschiedete sich Aixtron an der Nasdaq mit einem herben Minus von knapp 5,6%.

Aixtron-Aktie: Hält die Marke von 3 Euro?

Das Aixtron-Management hatte den Rückzug von der Nasdaq damit begründet, dass Kosten und administrativer Aufwand eingespart werden sollen. Sofern die dortigen Umsätze nur einen verhältnismäßig geringen Teil der gesamten Umsätze mit Aixtron-Aktien ausmachten, dann war dies absolut nachvollziehbar. Doch diese relativ kleine Kosteneinsparung alleine wird wohl kaum ausreichen, dass Aixtron wieder schwarze Zahlen schreibt. Und nach der gescheiterten Übernahme ist der Kurs der Aktie weiter auf Talfahrt. Immerhin - zuletzt sah es so aus, als ob die runde Marke von 3 Euro sich als stärkere Unterstützung zeigt. Von operativer Seite her fehlen neue Impulse. Wird die 3 Euro-Marke halten? Das weiß niemand. Ich bin auch niemand.

