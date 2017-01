Köln (ots) -



"This CD will change your life" - so das unbescheidene CD-Motto des ganz und gar unbescheidenen "One and only KING-OF-ROCK alive" Sam Francisco. Sein neues Album BIZZPARTY 1ST FLOOR ist soeben erschienen - und erhebt nicht weniger als den Anspruch, ein buntes Kapitel der Pop- und Rockgeschichte völlig neu zu schreiben.



Das als Online-EP und (in nur wenigen Exemplaren) auch als CD-Extra erscheinende Album des "idealen Internationalen Rockstars" aus der deutschen Rock-Metropole Solingen sprengt denn auch schon beim ersten Eindruck alle Grenzen, die einem weltweit agierenden Hoffnungsträger der Schallplattenindustrie sonst vielleicht zustehen würden:



Zusammen mit aktiv beteiligten internationalen Rock-Größen wie Randy Newman, Helmut Zerlett und Comedian Martin Schneider schürt der vom deutschen Kabarett direkt in die Kreise Grammy-verdächtiger Dancefloor-Ikonen katapultierte Idealstar Träume, die einfach mal eben wahr werden: BIZZPARTY, das ist Globalisierungskult auf höchstem musikalischem Niveau...



Musikalisch produziert und arrangiert hat die Songs Henning Zacher, geadelt durch niemandem geringerem als Sir Paul McCartney, auf dessen Liverpooler LIPA Zacher zusammen mit anderen an der Umsetzung der Songs beteilgten Musikern studiert und geübt hat. Klaas Gerling, Master-Engineer des jüngsten Albums der berühmten CAFE DEL MAR-Reihe, gab allen Tracks den letzten Schliff.



Infos zu den einzelnen Songs des BIZZPARTY-Albums:



BIZZPARTY - Der Ponyhof in der Zeitmaschine



Eine stellenweise relativistisch verzerrt anmutende Zeitreise ins voraussichtlich goldene Zeitalter des Alltagsbusiness im nächsten Jahrhundert liefert der Titel- und Openersong auf Sam Francisco's BIZZPARTY 1ST floor album. Von der lockenden Werbebotschaft bis zum Untergang im Chaos unwirklicher "Likes" und Lebensplanungen sind es nur wenige Sekunden. Wie alle BIZZPARTY-Songs liefert auch dieser Track ein tanzbares Stimmungsbild im Art- und Elektropop-Stil, jedoch durchsetzt mit vielen akustischen Zusatzelementen.



BUYING THE BAD BANK - Der Investment-Chart kommt auf den dancefloor



"We've got the boom, 'cause money's alive" - mit diesem Motto durchbricht der "Ideale Internationale Rockstar" Sam Francisco die Grenzen zwischen ungehemmter Fröhlichkeit und beinhartem Geschäft. Börsenparkett wird zum dancefloor, wenn Sam's rhythmisch vorgetragenes Beratungsgespräch die eindeutige Empfehlung gibt, antizyklisch zu investieren und auf die Verlierer zu setzen. So wird die Bad Bank zum Hoffnungträger - und niemand kann hinterher behaupten, von nichts gewusst zu haben.



KISS FACTORY - Progressive Rock für die Ewigkeit



Der Song. Das Video. Die Ewigkeit. Es gibt keinen Superlativ, den KISS FACTORY auslässt.



Ein Rocksong wie in Stein gemeißelt für die Ewigkeit - und eben doch so wild bewegt: Diesen Eindruck hatten auch die beiden deutschen Show-Stars Martin Schneider (Comedian) und Helmut Zerlett (Musiker), als sie ihre Zusage zur Mitwirkung in Sam Francisco's KISS-FACTORY-Musikvideo gaben. Mit Sam Francisco's neuem Album BIZZPARTY ist der Song nun auf dem Markt, das Video auf YOUTUBE zu sehen.



Dass der evergreenverdächtige Kracher aber schon innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung auf dem Filmportal über 50 000 Zuschauer finden würde - das war so nicht geplant. Und doch - es werden immer mehr. (Videolink: http://kissfactory.com)



GOD BLESS THE CHAMP - Dixfloor-Siegertitel im Comicstil



Wenn es je einen Animationsfilm zum Thema "Sport" geben wird - "God Bless The Champ" wird zweifellos zu seinem Soundtrack gehören. Auch als würdiger Nachfolger für mittlerweile in die Jahre gekommene Endspiel-Hymnen wie "We Are The Champions" wird "God Bless The Champ" gehandelt.



Die Hymne auf den ewig unbesiegbaren Gewinner war von Sam Francisco schon im Jahr 2008 - mangels Promotion und größeren Labels weitgehend unbemerkt - als erste Single herausgebracht worden. Das nun als digital power-remasterte Neuerscheinung nochmal so erfrischende, unvergessbare Gute-Laune-Stück war schon damals eigentlich als "Grundstock" des mittlerweile seit Jahren gründlich vorbereiteten BIZZPARTY-Projektes produziert worden:



Zu dem Song inspiriert hatte Sam nicht zuletzt das deutsche Fußball "Sommermärchen 2006", aus dessen Umfeld sich einige Andeutungen im Text wiederfinden.



NO COMMERCIAL - Dass es keine Werbung ist, wird extra dazugesungen



Als Sam Francisco seine Singleproduktion "No Commercial" im vergangenen März in der Coca-Cola-Metropole Atlanta erstmals offiziell vorstellte, schien sein Weg in den Werbe-Olymp vorgezeichnet. Dabei ging es Sam überhaupt nicht darum, für das bekannte Brausegetränk zu werben. Vielmehr nutzt der Song, umgekehrt, das allseits bekannte "Feeling", um jederzeit positive Tropen- und Sommergefühle im Hörer entstehen zu lassen.



Um jedes Missverständnis in Richtung Werbesong zu vermeiden - singt Sarah Dixons markante Soulstimme mehrfach im Verlauf den klaren Hinweis: "No Commercial!"



Als unverzichtbarer Baustein eines BIZZPARTY-Albums gehört freilich auch das Thema "Werbung" dazu. In diesem Sinne war die Produktion von vornherein auch als Bestandteil dieses Albums gedacht.



Sam Francisco-typisch hat der "Ideale Internationale Rockstar" freilich dann aber noch "Eins draufgesetzt": Einmal in Atlanta, brachte er seinen sommerhitverdächtigen Ohrwurm trotz allem dann doch noch persönlich im Headquarter des führenden Getränkeproduzenten vorbei, wo das Tropenstück seitdem - und das ist verbürgt - von den Vorstandskreisen persönlich in der traditionell extrem langwierigen Planungsschiene des Konzerns auf seine Tauglichkeit für spätere Kampagnen geprüft wird.



Erstes Ergebnis war immerhin schon Sam's Probelauf im vergangenen Sommer als offizielle Werbe-Ikone auf einigen deutschen Coladosen. Aber das ist - diesseits von "No Commercial" - eine andere Geschichte.



Randy Newmans melancholischer Welthit " I Think It's Going To Rain Today" erstmals als Party-Version



"Godfather" Randy Newman staunte nicht schlecht, als ihm Sam Francisco letztes Jahr in Berlin backstage eine noch nie da gewesene Version seines wahrscheinlich meistgecoverten Songs präsentierte: Der Schöpfer so großer Hits wie "You Can Lean Your Head On", "Mama told Me Not To Come" oder "Short People", sowie unzähliger berühmter Film-Soundtracks ("Toy Story", "Ragtime"), Grammy- und Oscar-Gewinner und von wahrscheinlich allen großen Weltstars in mindestens einzelnen ihrer Songs gecoverte heimliche Superstar konnte es zunächst kaum glauben: Ausgerechnet "I Think It's Going To Rain Today", das auch in seinen eigenen Konzerten von ihm oft zum wohligen Nachhall meist ganz zum Schluss, als letzte Zugabe gespielte "Heiligtum" sollte da nun für den dancefloor gefittet worden sein? Das Veto des berühmten Altstars blieb überraschenderweise aus, und: Begeisterungstürme des bekennenden Partymuffels angesichts der nun fertiggestellten Endfassung einzufahren, das wird Aufgabe von Sam's L.A.-Besuch Anfang Februar sein...



Fest steht soweit: Das breiteste Publikum in den Charts hat der erklärte Massenverächter Randy Newman bisher fast immer durch kreative Neuinterpretationen seiner oft so genialen Songs durch andere Sänger gefunden. Und in einer Reihe mit Joe Cocker, Tom Jones, Barbra Streisand, Ringo Starr und Three Dog Night und vielen, vielen anderen befindet sich der "Ideale Internationale Rockstar" Sam Francisco schließlich in bester Gesellschaft.



