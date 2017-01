Wie geht es heute dem Banken-Sektor? Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 12:06 Uhr die Credit Suisse-Aktie am besten: 3,57% Plus. Dahinter UBS mit +1,87% , Deutsche Bank mit +1,76% , Goldman Sachs mit +1,37% , BNP Paribas mit +1,35% , Erste Group mit +1,3% , JP Morgan Chase mit +0,77% , Banco Santander mit +0,67% , Sberbank mit +0,65% , Aareal Bank mit +0,43% , Societe Generale mit +0,41% , Commerzbank mit +0,3% und HSBC Holdings mit +0,19% RBI mit -1,11% und American Express mit -1,28% . Weitere Highlights: Societe Generale ist nun 3 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 46,35 auf 48,66), ebenso Banco Santander 3 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 4,9 auf 5,11), Commerzbank 3 Tage im Plus...

