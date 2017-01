Die Inflation steigt, die Zinsen bleiben niedrig. Unser Geld verliert dadurch eine seiner wichtigsten Funktionen.

Wenn wir über Geld reden, weiß jeder etwas mit dem Begriff anzufangen. Schwierig wird es aber schon, wenn Kinder von Mama oder Papa wissen wollen, was Geld überhaupt ist. Dann drucksen die Erwachsenen ganz schön herum.

Schämen muss sich dafür keiner, schließlich streiten selbst Gelehrte immer wieder über das Wesen des Geldes, obwohl dieses aus dem Alltag schon seit Ewigkeiten nicht wegzudenken ist.

Ökonomen definieren Geld kurzerhand über dessen Funktionen, also über die Aufgaben, die es für eine Volkswirtschaft erledigt. Es gibt kein Land und kein Wirtschaftssystem, das ohne Geld auskäme. Geld erleichtert unser aller Leben aus drei wichtigen Gründen: Wir nutzen es als Tauschmittel für Waren und Dienste und sparen uns dadurch die lästige Suche nach einem Tauschpartner, der zufällig gerade mal genau das übrig hat, was wir brauchen und gleichzeitig selber noch benötigt, was wir ihm anbieten können.

Außerdem hilft uns das Geld beim Rechnen. Wir erkennen mit einem einzigen Blick auf unser Konto, was ...

