NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet eines skeptischen Blicks auf die gesamte Pharma- und Chemiebranche hält die US-Bank JPMorgan die Bayer-Aktie für attraktiv. Die Bewertung sei reizvoll - mit oder ohne Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto, schrieb Analyst Richard Vosser in einer aktuellen Studie. Er stufte das Papier des Chemie- und Pharmaunternehmens von "Neutral" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 102 auf 110 Euro an. Damit sieht er aktuell noch ein Kurspotenzial von rund 8 Prozent.

Für den gesamten Pharmasektor ist Vosser aber vorsichtig. Auch nach den Kursverlusten des vergangenen Jahres hält er ihn nicht für günstig bewertet. "Die Fundamentaldaten dürften sich 2017 wahrscheinlich nicht verbessern, daher rechnen wir nicht mit einer Neubewertung der Branche", schrieb er und betonte daher die Wichtigkeit, nun die richtigen Titel auszuwählen.

"Wir haben nach Aktien Ausschau gehalten, die dem Preisdruck in den USA nur geringfügig ausgesetzt sind oder nicht unbedingt von Pipeline-Erfolgen abhängig sind oder deren Bewertungen einen schwachen Ausblick suggerieren", schrieb Vosser. Unter anderem zählt er den Schweizer Pharmakonzern Roche oder die britische Shire zu den am besten positionierten Unternehmen und stuft sie als "Top Picks" ein.

Zur Bayer-Aktie, die er unter anderem neben der schweizerischen Lonza oder der spanischen Grifols nun empfiehlt, schrieb der Experte: Nachrichten zu Medikamentenentwicklungen (Pipeline) bei Bayer seien in diesem Jahr nur wenige zu erwarten. Sie dürften sich zudem vor allem um neue Kombinationsdaten zum Krebsmedikament Xofigo gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs drehen, die allerdings erst zum Jahresende erwartet werden. Die wachsende Profitabilität des bestehenden Pharmageschäfts allerdings könnte im Jahresverlauf zu moderat steigenden Gewinnschätzungen des Marktes führen.

Im Wesentlichen dürfte sich 2017 aber alles um den Monsanto-Deal drehen und was das Unternehmen im Fall eines Erfolgs oder Misserfolges wert sein werde. "In jedem Fall biete die Bewertung der Aktie aber einen attraktiven Einstiegszeitpunkt", ist Vosser überzeugt.

Sollte die Transaktion über die Bühne gehen, werde das Unternehmen von einem sich verbessernden Agrarmarkt, einer raschen Entschuldung und einem unterbewerteten Pharmageschäft profitieren. Falls der Deal scheitere, erscheine Bayer als ein auf sich allein gestelltes Unternehmen unterbewertet, "selbst wenn ein strategischer Abschlag auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile eingerechnet wird." Vosser geht allerdings von einem erfolgreichen Abschluss bis Ende diesen Jahres aus.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./ck/mis/stb

