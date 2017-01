Mit einem deutlichen Kursschub ist das Wertpapier von Bayer zu Jahresbeginn über seinen mittelfristigen Abwärtstrend gestartet und könnte dadurch ein größeres Kaufsignal aufstellen - dabei besitzt der Nachzügler kurzfristig äußerst gute Rally-Chancen.

Übergeordnet muss der Bayer Aktie seit 2003 ein ungebrochener Aufwärtstrend zugesprochen werden, der es erlaubte bis April 2015 auf ein Verlaufshoch von 146,45 Euro anzusteigen. Anschließend stellte sich jedoch ein mittelfristiger Abwärtstrend ein und drücke die Kursnotierungen des Chemie- und Pharmakonzerns auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro bis Mai 2016 wieder runter. Erst in diesem Bereich gelang dem Wertpapier eine nachhaltige Stabilisierung und innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals Gegenbewegung zurück an die obere Begrenzung. Zu Beginn dieses Jahres schoben Käufer nach einer mehrmonatigen und äußerst volatilen Seitwärtsbewegung die Aktie endlich über den mittelfristigen Abwärtstrend an und könnte nun ein ...

