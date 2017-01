Mainz (ots) - Woche 01/17 Mittwoch, 04.01.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.55 Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen Einsatz am Unfallort Deutschland 2016



7.40 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015



8.25 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



9.10 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland



9.55 Endstation Davidwache Eine Nacht auf St. Pauli Deutschland 2015



10.40 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015



11.20 Szene Deutschland - Unter Junkies mit Sascha Bisley



12.05 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? Großbritannien 2014



12.50 Im Todestrakt Douglas Feldman



13.35 Heißer Verdacht Mythos Jack the Ripper



14.25 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo



15.10 Im Todestrakt Blaine Milam



15.50 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013



16.40 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013



17.25 Falsche Fährten Kriminal-Irrtümer und ihre Folgen Leschs Kosmos: Wolf im Schafspelz um 17.30 Uhr - entfällt!



18.05 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010



18.50 ZDFzeit Ein (fast) perfektes Verbrechen Der ewige Wettlauf zwischen Gut und Böse Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



4.10 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



4.55 Die Entstehung der Erde Grand Canyon



Woche 01/17 Donnerstag, 05.01.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Bomben in Brüssel Die Attentäter aus Molenbeek Belgien 2016



0.40 Frankreich und der Terror Die Anschläge und ihre Folgen Frankreich 2016



1.25 Karikaturen - Meinungsfreiheit als Minenfeld Deutschland 2015



2.10 American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste USA 2015



3.30 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 Die Macht der Superreichen um 3.30 Uhr - entfällt!



4.15 Mysterien der Menschheit Geheimnisvolle UFOs Die Macht der Superreichen um 4.15 Uhr - entfällt! Wie korrupt ist Deutschland? um 4.45 Uhr - entfällt!



_________________________________________________________________



Freitag, 06.01.



Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:



5.00 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem um 05.30 Uhr - entfällt!



5.45 Mysterien der Menschheit Das Geheimnis von Loch Ness



6.30 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 ZDFzeit: DURST! Um 07.00 Uhr - entfällt!



7.15 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014



8.00 forum am freitag



8.15 Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001 Deutschland 2015



9.00 China - der wankende Riese Der Börsencrash und seine Folgen Deutschland 2015



9.45 makro: China im Umbruch Deutschland 2016



10.15 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015



10.55 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015



11.40 So tickt China Das schnelle Geld Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 20.55 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation



21.40 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



22.25 Stunde Null Berlin im Sommer 1945 Deutschland 2001



23.10 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015



23.55 Berlin Berlin Die Mauertoten



0.40 Berlin Berlin Die Spione



1.20 Krieg der Bauten Der Wettkampf der Architekten im geteilten Berlin Deutschland 2014



2.05 Hitlers Berlin Nazibauten in der Hauptstadt Deutschland 2007



2.50 Propagandaschlacht im Kalten Krieg Risse in der Mauer



3.30 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



