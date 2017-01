Bad Marienberg - Der demografische Wandel kommt: Einerseits steigt die Lebenserwartung, andererseits sinkt die Zahl der jungen Menschen. Was ist zu tun, damit Wohlstand und Lebensqualität trotzdem hoch bleiben? Die neue "Deutschland aktuell"-Ausgabe zeigt Beispiele, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...