Die Eurozone hat das Jahr 2016 mit dem schnellsten Wachstum der letzten fünf Jahre abgeschlossen. Eine kleines bisschen Hoffnung in einer Zeit, in der der Region ein Jahr der politischen Ungewissheiten bevorsteht.

Die Wirtschaftsaktivitäten in der Eurozone haben zum Ende des vergangenen Jahres so stark zugenommen wie seit Mai 2011 nicht mehr. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Finanzinformationsdienstes IHS Markit in den 19 Euroländern. Demnach lag ein wichtiger Einkaufsmanagerindex im Dezember vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...