Frankfurt am Main - Der Steubing German Mittelstand Fund I (SGMF) (ISIN LU0934080986/ WKN A1WY59, ausschüttend; ISIN LU0934081281/ WKN A1WY6A, thesaurierend) investiert in Mittelstandsanleihen aus dem deutschsprachigen Raum, so die Analysten der Wolfgang Steubing AG.Entsprechend fokussiere sich der Fonds auf Anleihen in Euro. Somit seien Währungsrisiken ausgeschlossen. Der SGMF biete seinen Investoren die Möglichkeit in das Segment der Mittelstandsanleihen diversifiziert und liquide zu investieren. Der aktiv gemanagte UCITS IV-Fonds wolle in einen Einzeltitel nicht mehr als 5% des Emissionsvolumens und nicht mehr als 5% des Fondsvolumens investieren. Zudem werde stets ein Cashbestand von ca. 10% vorgehalten, Derivate würden nicht eingesetzt. Der SGMF I habe sich zum Ziel gesetzt, eine Rendite zu erwirtschaften, die über der Entwicklung des Referenzindex MIBOX liege.

