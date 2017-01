Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neues Jahr, neuer Moderator: Tommy Scheel (36) steht am Sonntag, 8.1.2017, um 22:15 Uhr zum ersten Mal als Moderator des kabel eins-Magazins "Abenteuer Leben am Sonntag" vor der Kamera. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei kabel eins und bin dankbar für das Vertrauen, dass mir entgegengebracht wird. Natürlich bin ich mir meiner Verantwortung bewusst: Immerhin gibt es das Format seit 17 Jahren und ist eine feste Größe beim Sender", so der gebürtige Düsseldorfer.



"Abenteuer Leben am Sonntag" Tommy Scheel Foto: (c) kabel eins/Martin Saumweber



Dieses Bild darf bis 31. Dezember 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1166.