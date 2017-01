New York / London - Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Kursschwankungen vom Vortag angeknüpft. Nach einigen Ausschlägen im frühen Handel mit zum Teil deutlichen Preisanstiegen legten die Notierungen am Ölmarkt gegen Mittag nur moderat zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 55,67 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate ...

