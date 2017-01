Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag noch moderat im Plus. Zwar zeigten sich die Anleger eher zurückhaltend, weiterhin würden aber Schwächephasen genutzt, um wieder nachzukaufen, meinte ein Händler in Zürich. Eine gewisse Korrektur in der nächsten Zeit - etwa nach negativen Signalen von Notenbanken - könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Nach Börsenschluss wird in den USA das Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, das im Hinblick auf weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr mit einiger Spannung erwartet wird. Aus der Eurozone kamen derweil am Vormittag positive Nachrichten zur Unternehmensstimmung sowie zur Inflationsrate, die auf einen Mehrjahreswert geklettert ist. Allerdings dürften dafür vor allem die gestiegenen Ölpreise verantwortlich sein, kommentierte die VP Bank. Von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage hierzulande dünn, entsprechend sorgen vor allem Research-Studien für Kursbewegungen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12 Uhr um 0,31% im Plus auf 8'342,13 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,48% auf 1'322,06 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,27% auf 9'085,40 Punkte zulegt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren deren 17 im Plus ...

