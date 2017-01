Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 ALPHA), ein französisches Biopharma-Unternehmen, das ein fortgeschrittenes Produktportfolio im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen entwickelt, meldete heute, dass die Unternehmensleitung an folgenden Konferenzen teilnimmt, die im Januar in Frankreich stattfinden:

Oddo 20. Midcap Forum vom 5. bis 6. Januar, Lyon Convention Center

vom 5. bis 6. Januar, Lyon Convention Center Invest Securities BioMed Event 2.nd Edition am 26. Januar, Salons Hoche, Paris

Wenn Sie an einem Treffen mit der Unternehmensleitung von Pharnext auf diesen Veranstaltungen interessiert sind, schicken Sie bitte eine E-Mail an investors@pharnext.com.

Die Unternehmensleitung steht zudem vom 9. bis 13. Januar für Treffen in den USA in San Francisco (Kalifornien) auf der 35th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference zur Verfügung. Wenn Sie an einem Treffen mit der Unternehmensleitung von Pharnext interessiert sind, schicken Sie bitte eine E-Mail an Sarah McCabe unter sarah@sternir.com

Über Pharnext

Pharnext ist ein auf die fortgeschrittene klinische Entwicklung ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern gegründet wurde, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Genomik. Pharnext konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen und verfügt über zwei führende Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung: PXT3003 wird derzeit in einer internationalen Phase-III-Studie zu Morbus Charcot-Marie-Tooth (hereditäre motorisch-sensible Neuropathie) Typ 1A geprüft und genießt die Vorteile des Orphan-Drug-Status in Europa und den USA. PXT864 lieferte positive Phase-II-Ergebnisse bei Alzheimer-Erkrankungen. Pharnext ist Vorreiter eines neuen Paradigmas in der Arzneimittelforschung: PLEOTHERAPY. Das Unternehmen ermittelt und entwickelt synergistische Kombinationen von neu positionierten, niedrigdosierten Arzneimitteln. Diese "Pleo-Medikamente" ("PLEODRUG") bieten mehrere wichtige Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und geistiges Eigentum, darunter mehrere bereits erteilte Patente zum Schutz der stofflichen Zusammensetzung (Composition-of-Matter). Das Unternehmen wird von einem internationalen Team erstklassiger Wissenschaftler unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext-Börse in Paris auf dem Alternext-Markt notiert (ISIN-Code: FR00111911287).

Weitere Information erhalten Sie unter www.pharnext.com

PLEODRUG und PLEOTHERAPY sind eingetragene Marken von Pharnext.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170104005761/de/

Contacts:

Pharnext

Pierre Schwich, +33 (0)1 41 09 22 30

Chief Financial Officer

investors@pharnext.com

oder

Investors Relations (Europa)

NewCap

Julie Coulot, +33 (0)1 44 71 20 40

pharnext@newcap.eu

oder

Investors Relations (USA)

Stern Investor Relations, Inc.

Sarah McCabe, +1-212-362-1200

sarah@sternir.com

oder

Media Relations (Europa)

Alize RP

Caroline Carmagnol

Margaux Pronost

+33 (0)1 44 54 36 64

pharnext@alizerp.com

oder

Media Relations (USA)

Russo Partners

Tony Russo, Ph.D., +1-212-845-4251

tony.russo@russopartnersllc.com

oder

Matt Middleman, M.D., +1-212-845-4272

matt.middleman@russopartnersllc.com