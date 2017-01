Es ist ein Abschiedsbrief, der es in sich hat: Der britische EU-Botschafter Ivan Rogers ist zurückgetreten - mit scharfen Worten. In Großbritannien schlägt die unverhohlene Kritik an der Regierung May hohe Wellen.

Die Nachricht klang nicht spektakulär: Nur ein paar Monate vor Ende seines Vertrages ist mit Ivan Rogers ein hochrangiger EU-Diplomat in Brüssel zurückgetreten. Doch Zeitpunkt und Umstände des Rücktritts sorgen für heftige Diskussionen. Denn mit dem 56 Jahre alten Briten Rogers geht einer der erfahrensten Vertreter von Großbritanniens Regierung in Brüssel kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen von Bord.

Bis Ende März will Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt aus der Europäischen Union (EU) einleiten und damit den Startschuss für die Verhandlungen mit der EU geben. EU-Botschafter Rogers - der den Posten seit November 2013 inne hatte und vergangenes Jahr für seine Verdienste für das Königreich zum Ritter geschlagen wurde - hegte offenbar Zweifel an den Vorstellungen der Regierung.

Er habe sich nun zum Rücktritt entschlossen, damit vor Beginn der Verhandlungen ein Nachfolger gefunden werden könne, versuchte die britische Regierung die Nachricht von Rogers Rücktritt einzuordnen. Doch nachdem dessen Abschiedsbrief bekannt wurde, scheint diese Erklärung nicht sehr plausibel.

In den Reihen der Regierung sei - anders als in der Europäischen Kommission oder im Europäischen Rat - Verhandlungsexpertise "ein knappes Gut" , schrieb Rogers in der Mail an seine Mitarbeiter, die britische Medien am Mittwoch ...

